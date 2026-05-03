Innenminister Georg Maier kam am Samstag in legerer Freizeitkleidung zum Festakt nach Untermaßfeld und entschuldigte sich sogleich dafür. Er habe zuvor an einer Wanderung teilgenommen, die länger als gedacht gedauert habe. Um pünktlich in Untermaßfeld zu sein, blieb keine Zeit zum Umziehen – ein Umstand, der angesichts der sommerlichen Temperaturen und der ungezwungenen Atmosphäre vor dem Gerätehaus kaum ins Gewicht fiel.