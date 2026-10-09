Auch wenn er schon seit Jahren in Bayern wohnt, seine Heimat Thüringen lässt ihn offenbar nicht los. Und auch der Traum vom Schlagersänger ist für Fritz Wagner, besser bekannt als Kloß-Fritz, anscheinend noch nicht beendet. In Kooperation mit der Thüringer Energie AG – kurz Teag – hat der gebürtige Suhler nun eine Hymne für den Freistaat veröffentlicht … etwas weniger traditionell. Akustisch eher Ballermann, Sangria – weniger Thüringen, Blasmusik. Aber das ist vielleicht sogar so gewollt? Egal.