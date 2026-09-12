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Neues Leben im Osten Tanja Szewczenko ist schwanger

Babybauch, Umzug und Glück: Warum Tanja Szewczenko das rumänische Temeswar als neuen Lebensmittelpunkt wählt – und was ihre Familie dort besonders schätzt.

Temeswar - Totaler Neuanfang: Die Schauspielerin und Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko wird zum vierten Mal Mutter und beginnt mit ihrem Mann Norman Jeschke zugleich ein neues Leben in Rumänien. Die 49-Jährige zeigte sich bei Instagram im Bikini mit sichtbarem Baby-Bauch. "Unser neues Kapitel in Rumänien starten wir bald nicht mehr zu fünft, sondern zu sechst. Die Würfel sind eben in jeder Hinsicht gefallen", schrieb die gebürtige Düsseldorferin dazu. "Wir könnten als Familie im Moment nicht glücklicher, beseelter und dankbarer sein." 

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Der Zweitwohnsitz in Dubai bleibe erhalten, "aber unser neuer, echter Lebensmittelpunkt wird Timisoara", schrieb sie weiter. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das habsburgisch geprägte Stadt Timisoara (Deutsch Temeswar) liegt nahe der ungarischen Grenze. Die Stadt sei "gediegen, entspannt und nahbar", schreibt Szewczenko begeistert: "Der Ort, an dem unsere Seele endlich durchatmet." Es gebe es dort zudem eine "perfekte Trainingshalle, in der (ihre Tochter) Jona ihren Traum vom Tanzen weiterleben kann". 

Ursprünglich hatte die Ex-Sportlerin mit ihrer Familie auch Rumäniens Hauptstadt Bukarest als Umzugsziel in Erwägung gezogen. Vor Ort stellte sie nach eigenen Angaben fest, dass die chaotische und laute Millionenstadt in der südlichen Tiefebene des Landes ihre Familie "komplett überfordert".

Timisoara mit seinen rund 250.000 Einwohnern ist neuerdings mit Blick auf Zuzüge der stärkste Magnet in Rumänien, nachdem dort in den vergangenen Jahren die Altstadt und Infrastruktur massiv saniert wurden. Bürgermeister ist dort seit 2020 der aus dem Schwarzwald stammende Politikwissenschaftler Dominic Fritz. Er hat inzwischen auch die rumänische Staatsbürgerschaft angenommen. Der einstige Jesuitenschüler Fritz spielt Cello und Klavier und setzt sich in Temeswar auch stark für Kulturprojekte ein.