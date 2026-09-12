Neues Leben im Osten Tanja Szewczenko ist schwanger

Temeswar - Totaler Neuanfang: Die Schauspielerin und Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko wird zum vierten Mal Mutter und beginnt mit ihrem Mann Norman Jeschke zugleich ein neues Leben in Rumänien. Die 49-Jährige zeigte sich bei Instagram im Bikini mit sichtbarem Baby-Bauch. "Unser neues Kapitel in Rumänien starten wir bald nicht mehr zu fünft, sondern zu sechst. Die Würfel sind eben in jeder Hinsicht gefallen", schrieb die gebürtige Düsseldorferin dazu. "Wir könnten als Familie im Moment nicht glücklicher, beseelter und dankbarer sein."