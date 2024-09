Jugendtag der Schützen Was 80 Jugendschützen nach Ilmenau gezogen hat

Über 80 junge Leute waren am Wochenende im Rahmen des Bundesjugendtages der Deutschen Schützenjugend in Ilmenau zu Gast. Bei der Veranstaltung in der Goethe- und Uni-Stadt benötigten sie allerdings keine Waffen.