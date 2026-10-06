Ein ehemaliges Rittergut in Bad Köstritz, der historische Bahnhof in Bad Salzungen und ein früheres Pfarrgut in Blankenhain sind die Gewinner des in diesem Jahr erstmals vergebenen „Thüringer Zukunftspreises für Leerstandsbelebung“. Landwirtschaftsstaatssekretär Marcus Malsch zeichnete die drei Projekte im Rahmen des 3. „Dorf- und Landgesprächs“ der Akademie Ländlicher Raum (ALR) in Bad Frankenhausen aus. Insgesamt waren 29 Bewerbungen für den von der ALR ausgelobten Wettbewerb „Neues Leben. Alte Räume.“ eingegangen.