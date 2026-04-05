Grünflächen gibt es in Ilmenau seit jeher – doch ein übergreifendes Grünpflegekonzept fehlte bislang. Das hat sich nun geändert: Die Stadt verfügt inzwischen über ein solches Konzept, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die Förderquote liege bei 80 Prozent, wie Dunja Rose, Abteilungsleiterin Stadtgrün, Friedhöfe und Forst im städtischen Sport- und Betriebsamt, kürzlich im Ausschuss für Umwelt und Verkehr erklärte. Unterstützt wurde die Stadt dabei von einem Fachbüro aus Konstanz.