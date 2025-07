Wer an den Ortseingang von Gleichamberg kommt, ahnt noch nicht, dass hier – zwischen Fachwerk und Feldern – ein kleines Stück Zukunft still und freundlich vor sich hin leuchtet. Da steht er, ganz neu, ganz anders: ein winziger Laden namens Tausendschön in einem Container, direkt am Haus von Pauline Greb. Kein Ladentresen, keine festen Öffnungszeiten, keine Verkäuferin. Und doch ist es genau das: ein echtes Geschäft. Der Name ist Programm.