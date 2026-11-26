München - Sternekoch Jan Hartwig beklagt einen Niedergang der Kochkultur in Restaurants jenseits der Spitzengastronomie in Deutschland. "Hierzulande sind leider immer mehr Ungelernte in den Küchen, die Vakuumbeutelchen ins Wasserbad werfen", schreibt der Münchner im Vorwort seines neuen Kochbuchs "Jan: Bitte & Danke", das am Freitag erscheint. Es gehe ihm um Restaurants, die die kulinarische Kultur eines Landes in der Breite prägten, "wo gute Handwerker gute Produkte selbst verarbeiten, frisch zubereiten und sie zu fairen Preisen auf einen Tisch stellen".