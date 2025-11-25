Es gibt Gerüche, die öffnen Türen in längst vergangene Räume. Der Duft frisch geriebener Kartoffeln zum Beispiel – er klingt nach knarrenden Dielen, nach sonntäglichem Stimmengewirr, nach jenen Küchenmomenten, in denen Zeit ein anderes Tempo hatte.
Römhild sucht Teams um Semmelbröcklich-Röster und Rezepthüterinnen. 2026 zeigen heimische Köche, was sonntags auf Thüringer Teller kommt. Hüts oder Klöß – wird die Namensfrage geklärt?
Es gibt Gerüche, die öffnen Türen in längst vergangene Räume. Der Duft frisch geriebener Kartoffeln zum Beispiel – er klingt nach knarrenden Dielen, nach sonntäglichem Stimmengewirr, nach jenen Küchenmomenten, in denen Zeit ein anderes Tempo hatte.