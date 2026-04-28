München (dpa/lby) - Keine vier Jahre nach der gesetzlichen Festlegung hat die Staatsregierung ihr selbst gestecktes Klimaziel gekippt. Statt wie bisher geplant bis 2040 wird die Klimaneutralität nun auf 2045 verschoben. Dies hat das Kabinett in München beschlossen und damit den Schlusspunkt hinter eine seit Jahren schwelende Debatte gesetzt. Der Freistaat verzichtet nach der Gesetzesnovelle auf sein eigenes Klimaziel und übernimmt die Vorgabe des Bundesgesetzes - und das nennt 2045 als Zielmarke.