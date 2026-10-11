Neues Klimagesetz Darf Bayern seine CO2-Emissionen bald verdoppeln?

Folgen des Klimawandels in Bayern längst spürbar

Die Folgen des Klimawandels sind auch in Bayern bereits spürbar. Die mittlere Jahrestemperatur steigt seit Jahrzehnten deutlich an - laut Klimadashboard des Umweltministeriums seit 1951 um 2,3 Grad Celsius. In diesem Jahr fiel der Sommer vielerorts extrem heiß und trocken aus. Die Folgen sind schlechtere Ernten in der Landwirtschaft, der Permafrost in den Alpen verschwindet und es kommt immer wieder zu Felsstürzen, niedrigen Flusspegeln und sinkenden Grundwasservorkommen. Hinzu kommt ein wachsendes Risiko von Extremwetterereignissen. Das Robert Koch-Institut schätzt für dieses Jahr eine Zahl von 2.150 hitzebedingten Todesfällen allein in Bayern.