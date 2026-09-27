Gruseln dürfen sich die jungen Zuschauer - aber nur ein wenig. "Wir wollen, dass sich die Kinder ab und zu ein bisschen unwohl fühlen, aber keine Angst bekommen", sagt Walker. Bei einer Testvorführung habe es ein Kind schon bis zur Treppe geschafft - und sei dann umgekehrt, weil es wissen wollte, wie es weitergeht. Wie seine Vorgänger ist auch der neue Film ein Vergnügen für Kinder wie für Erwachsene.