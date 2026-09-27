Bristol - Die Mauersteine sind gegossen, das Gras ist aus Fleece, die Bäume ringsum leuchten in Rot und Gold. Das kleine Bauernhaus kennen Kinder in aller Welt: Hier lebt "Shaun das Schaf". Gebaut wurde das Farmhaus 2007 für die erste Staffel der Fernsehserie - und es ist bis heute im Einsatz. "Als ich das entworfen habe, hätte ich nie gedacht, dass es sieben Staffeln werden, zwei halbstündige Specials und jetzt der dritte Kinofilm", sagt Art Director Kitty Clay beim Rundgang durch die Studiohalle in Bristol.