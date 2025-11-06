Neues Kartenprojekt Römisches Straßennetz war weit größer als gedacht

"Eine große Herausforderung ist das Fehlen chronologischer Belege für die Entstehung und Veränderung von Straßen. Wir wissen, dass Verkehrsnetze organisch wachsen, neue Straßen auf alten Straßen gebaut werden, sie ihre Funktion ändern und manche auch irgendwann nicht mehr genutzt werden." Detaillierte zeitliche Belege für Bau, Nutzung und Wandel von Straßen lagen demnach nur für wenige Fälle vor. "Eine evidenzbasierte Rekonstruktion der Veränderungen des Straßennetzes während der gesamten Römerzeit auf Reichsebene ist derzeit nicht möglich", schreibt die Gruppe.

Hier sehen die Wissenschaftler Potenzial für weitere Forschung, denn aus dem Verlauf der Straßennetze lassen sich viele andere Informationen herauslesen. Zum Beispiel zur Verbreitung von Krankheiten entlang von Handelsrouten oder wirtschaftlichen Netzwerken. Und auch die moderne Verkehrsplanung kann profitieren: Vergleiche zwischen antiken Passstraßen und heutigen Trassen zeigen oft erstaunliche Übereinstimmungen bei optimalen Geländeverläufen durch Gebirge oder Flusstäler.