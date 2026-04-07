Es gibt eine neue Plattform, auf der sich Kräuterhexen und -hexer treffen können. Im Klostergarten zu Veßra, im Hennebergischen Museum. Nein, es ist nicht der alt bekannte Grüne Mittwoch. Der hat sich weiterentwickelt. Museumsgärtnerin Sigrid Niedner ist ihrem Gefühl gefolgt und ausgebrochen aus dem Korsett, das gerade im vergangenen Jahr sehr eng geworden war. „Das Frühjahr macht alles neu, nichts bleibt wie es war und nichts ist beständiger als die Veränderung“, sagt sie