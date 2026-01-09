Es hat sich schon ein ganzes Stück weit eingeschlichen, das neue Jahr. Hier und da erinnern noch Böllerreste daran, dass wir gerade erst Silvester gefeiert haben. Mit Sekt, Freunden und guten Wünschen. Und mit Vorsätzen? Eher nicht. Wir haben oft genug Silvester gefeiert, um zu wissen, dass die sektseligen Vorsätze wie beispielsweise im neuen Jahr in eine kleinere Kleidergröße zu passen, dem Rotwein abzuschwören oder das als ungesund angeprangerte Lieblingsessen vom Speiseplan zu streichen, schnell zum Schnee von gestern werden, der früher oder später den Bach runter geht.