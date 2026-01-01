Neues Jahr, neue Geschichten: Ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Auch in Südthüringen stehen wieder viele Themen und Ereignisse bevor, die unsere Region prägen. Geschichten aus dem Alltag, Menschen, die Verantwortung übernehmen, sportliche Höhepunkte und besondere Momente machen das Leben vor Ort aus. Wir werden diese Entwicklungen auch im neuen Jahr aufmerksam begleiten, einordnen und darüber berichten.