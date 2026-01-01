Neues Jahr, neue Geschichten: Ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Für das Jahr 2026 wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern vor allem Gesundheit, Zuversicht und Kraft. Möge das neue Jahr Raum bieten für positive Entwicklungen, persönliche Erfolge und ein gutes Miteinander.
Ein neues Jahr beginnt – voller Chancen, Geschichten und Begegnungen. Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein gesundes, glückliches Jahr 2026 und freuen uns auf viele besondere Momente in Südthüringen.
Auch in Südthüringen stehen wieder viele Themen und Ereignisse bevor, die unsere Region prägen. Geschichten aus dem Alltag, Menschen, die Verantwortung übernehmen, sportliche Höhepunkte und besondere Momente machen das Leben vor Ort aus. Wir werden diese Entwicklungen auch im neuen Jahr aufmerksam begleiten, einordnen und darüber berichten.
Für alle, die noch einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken möchten, haben wir ein Dossier mit allen Jahresrückblicken und Highlights aus 2025 zusammengestellt. Dort finden sich die wichtigsten Ereignisse und Themen aus der Region gebündelt an einem Ort.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Ihr anhaltendes Interesse an unserer Berichterstattung und freuen uns darauf, Sie auch 2026 zuverlässig zu informieren.
Willkommen im neuen Jahr 2026.