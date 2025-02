Seit 1. Januar 2025 sind Stromanbieter in Deutschland gesetzlich verpflichtet, mindestens einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Diese Tarife orientieren sich an stündlich variierenden Preisen der Strombörse. So können Privatkunden ihren Stromverbrauch in Zeiten niedriger Preise verlagern, um Kosten zu sparen.