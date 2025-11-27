Eigentlich war er nur auf der Suche nach ein paar Mietwohnungen für seine Mitarbeiter in Oberhof. Doch dann entdeckte Heiko Hahn, der Wirt der Neuen Gehlberger Hütte auf dem Schneekopf, auf dem Immobilienportal ein anderes Inserat. Es war sofort um ihn geschehen. „Das ist ein tolles Objekt, ein toller Ort“, schwärmt er, während die Handwerker um ihn herumschwirren. Denn im Oberhofer Waldschlösschen ist noch richtig viel zu tun, ehe am Montag die ersten Hungrigen im neu gestalteten Gastraum des künftigen Restaurants Platz nehmen können. Dann nämlich öffnen Heiko Hahn, seine Frau Nataliya und ihr 19-köpfiges Team die ehemalige Pension in der Tambacher Straße als Hotel und Gastronomiebetrieb wieder.