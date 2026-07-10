Schon von weitem fällt das Hotel Daheim ins Auge. Das Gebäude ist frisch saniert, der Vorgarten liebevoll bepflanzt – umgeben von der Natur des Thüringer Waldes ist das Hotel für viele Einwohner Gehlbergs wieder ein Schmuckstück im Ort. Das Gebäude hat seinen vertrauten Charakter behalten, ist aber von den neuen Besitzerinnen umfassend modernisiert worden. „Sie haben etwas auf die Beine gestellt in unserem kleinen Ort“, sagt der gebürtige Gehlberger Peter Greiner. Besonders freut ihn, dass das Hotel wieder in einheimischen und zugleich in jungen Händen ist.