Neues Gremium: Medienrat bekommt Geschäftsstelle in Weimar

Weimar - Der neue Medienrat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll eine Geschäftsstelle in Weimar bekommen. Dafür soll eine Kooperation mit der Bauhaus-Universität in Weimar geschlossen werden, wie aus einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz hervorgeht. "Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben ein klares Signal für den Wissenschaftsstandort Weimar und den Medienstandort Thüringen gegeben", sagte Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU). Der Medienrat wurde mit dem Reformstaatsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk als neue Kontrollinstanz eingerichtet.