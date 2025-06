Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will den Schutz von tatsächlichen oder potenziellen Opfern von Straftaten verbessern – und dafür der Polizei deutlich mehr Befugnisse geben. Dafür muss das sogenannte Polizeiaufgabengesetz des Landes geändert werden. Doch die Pläne Maiers stoßen auf deutliche Kritik, selbst in der eigenen Koalition. Das hat maßgeblich damit zu tun, dass der von Maier vorgelegte Gesetzesentwurf an vielen Stellen so weit gefasst ist, dass damit längst nicht nur „Fußfesseln für Frauenschläger“ möglich wären, so wie die CDU das im jüngsten Landtagswahlkampf immer wieder gefordert hatte. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen zu diesem Gesetzesvorhaben.