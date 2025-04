Der historische Schleusinger Marktplatz mit seinem schmucken Häuserensemble ist durchaus sehenswert. Doch einige Schaufenster sind leer. Der Fleischer direkt am Marktplatz ist seit längerer Zeit weg, ebenso der Bäcker. Okay, beide Zünfte sind aber in der Stadt weiterhin vertreten – es gibt sie keine 200 Meter weiter in der Bertholdstraße. Dennoch sind die Geschäfte am Marktplatz leer. Zumindest für den Bereich der ehemaligen Fleischerei wird sich das bald ändern. In den linken Teil des Markt-5-Erdgeschosses zieht wieder Leben ein.