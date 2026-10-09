Neues Format Thomalla öffnet für RTL+ das Reality-"House of Villains"

Köln - Moderatorin Sophia Thomalla bekommt es 2027 mit den berüchtigtsten Realitystars zu tun: RTL+ bringt das Format "House of Villains" nach Deutschland. In der Show, deren Titel man mit "Haus der Schurken" oder "Haus der Bösewichte" übersetzen könnte, sollen Protagonisten unter einem Dach versammelt werden, die für "klare Kante, große Egos, taktische Spielchen und beste Unterhaltung" bekannt sind, wie es RTL formuliert. "Hier ziehen garantiert nicht die Netten ein." Konkrete Namen wurden noch nicht genannt.