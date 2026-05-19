„Vielen Dank für ihr Vertrauen“, Intendant Valerian Glonti steht an diesem Abend auf der Bühne des Theaters im Schlossgarten und ist genauso gespannt wie das Publikum. Während Letzteres rätselt, was denn gleich auf der Bühne passieren wird, fragt sich Glonti, wie sein neues Format „Der Intendant schlägt vor“ ankommen wird. Denn bis sich der Vorhang hebt, weiß das Publikum nicht, welche Künstler und welches Genre an diesem Abend geboten werden. Ein Theaterbesuch für kleines Geld, dafür als „Überraschungsei“. Ein Abenteuer für beide Seiten.