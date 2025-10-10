Am 24. Oktober wird in Zella-Mehlis die erste Ehrenamtsgala stattfinden. Das kündigte am vergangen Donnerstag Bürgermeister Torsten Widder an, ohne bereits Überraschungen zu verraten. Vorab nur so viel, dass mit dem neuen Format in der Arena „Schöne Aussicht“ ehrenamtlich Engagierte im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich geehrt werden. Jeweils drei verdiente Bürger erhalten dann Dank und Anerkennung. In welcher Form das jedoch geschieht, darüber hüllte sich der Bürgermeister in Schweigen.