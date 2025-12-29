 
Neues Format Bürgergalerie-Premiere mit dem Zella-Mehliser Stadtchef

Eine neue Veranstaltungsreihe – die Bürgergalerie – beginnt am 15. Januar im Zella-Mehliser Bürgerhaus. Bei der Premiere stellt sich Torsten Widder den Fragen der Bürger.

Torsten Widder. Foto: Michael Bauroth

Per Stadtratsbeschluss vom 25. November hat der Verein Provinzkultur das von der Stadt Zella-Mehlis mitfinanzierte Projekt Aufwind übernommen. Mitte Januar wird nun im Rahmen des Aufwind-Projekts ein neues Veranstaltungsformat eingeführt, zu dessen Premiere sich der Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis, Torsten Widder, den Fragen der Moderatorin Sandra Hyneck stellt, teilt Hendrik Neukirchner, Geschäftsführender Projektmanager des Provinzkulturvereins, mit. Zugleich nutzt der Bürgermeister diese Veranstaltung zu seinem Neujahrsempfang. Zella-Mehlis startet damit gesellig ins neue Jahr: Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe Die Bürgergalerie lädt der Verein Provinzkultur am Donnerstag, 15. Januar, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Zella-Mehlis ein.

Blick auf die Arbeit und Persönliches

Bei einem Glas Sekt begrüßt Bürgermeister Torsten Widder die Bürger seiner Stadt und nimmt anschließend auf dem roten Sofa Platz, um sich in lockerer Atmosphäre den Fragen von Sandra Hyneck und der Bürger zu seiner Arbeit und seinen Ideen für ein zukunftsfähiges Zella-Mehlis zu stellen. Er wird auch erzählen, was ihn als Mensch ausmacht und bewegt – persönlich und nahbar.

Bereits ab 18 Uhr ist die Galerie im Bürgerhaus geöffnet. Die aktuelle Ausstellung „Bilder einer Stadt“ zeigt teils unveröffentlichte ältere und neue Stadtansichten von Zella-Mehlis aus der Perspektive der beiden Freies Wort-Fotografen Karl-Heinz Frank und Michael Bauroth. Die Vereinsmitglieder von Provinzkultur sorgen mit einer kleinen Bar für Getränke und Häppchen. Eine Veranstaltung für alle, die Lust auf Begegnung, interessante Gespräche und einen gemeinsamen Start ins neue Jahr haben. Der Eintritt ist frei.

Monatliche Spielenachmittage

Ein weiteres neues Veranstaltungsformat innerhalb des Projekts Aufwind ist der Provinzkultur-Spielnachmittag. Wer Lust auf Rommé, Skat oder Doppelkopf, Würfel- oder Brettspiele hat, ist willkommen. „Wir laden ein zu einem lustigen Spielenachmittag im Ambiente der Galerie im Bürgerhaus Zella-Mehlis – übrigens auch geeignet für Rollstuhlfahrer. Mitmachen kann jeder, der älter als zwölf Jahre ist“, so Hendrik Neukirchner. Elke Weiß vom Verein Provinzkultur hat den organisatorischen Hut auf und meint: „Wir haben eine große Auswahl von Spielen, aber wer mag, kann gern auch eigene Spiele mitbringen.“ Gespielt wird immer von 13.30 bis 16.30 Uhr – und zwar am 26. Februar, am 26. März, am 23. April und am 28. Mai.