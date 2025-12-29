Neues Format: Bürgergalerie-Premiere mit dem Zella-Mehliser Stadtchef

Monatliche Spielenachmittage

Ein weiteres neues Veranstaltungsformat innerhalb des Projekts Aufwind ist der Provinzkultur-Spielnachmittag. Wer Lust auf Rommé, Skat oder Doppelkopf, Würfel- oder Brettspiele hat, ist willkommen. „Wir laden ein zu einem lustigen Spielenachmittag im Ambiente der Galerie im Bürgerhaus Zella-Mehlis – übrigens auch geeignet für Rollstuhlfahrer. Mitmachen kann jeder, der älter als zwölf Jahre ist“, so Hendrik Neukirchner. Elke Weiß vom Verein Provinzkultur hat den organisatorischen Hut auf und meint: „Wir haben eine große Auswahl von Spielen, aber wer mag, kann gern auch eigene Spiele mitbringen.“ Gespielt wird immer von 13.30 bis 16.30 Uhr – und zwar am 26. Februar, am 26. März, am 23. April und am 28. Mai.