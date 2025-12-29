Neues Format: Bürgergalerie-Premiere mit dem Zella-Mehliser Stadtchef

Per Stadtratsbeschluss vom 25. November hat der Verein Provinzkultur das von der Stadt Zella-Mehlis mitfinanzierte Projekt Aufwind übernommen. Mitte Januar wird nun im Rahmen des Aufwind-Projekts ein neues Veranstaltungsformat eingeführt, zu dessen Premiere sich der Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis, Torsten Widder, den Fragen der Moderatorin Sandra Hyneck stellt, teilt Hendrik Neukirchner, Geschäftsführender Projektmanager des Provinzkulturvereins, mit. Zugleich nutzt der Bürgermeister diese Veranstaltung zu seinem Neujahrsempfang. Zella-Mehlis startet damit gesellig ins neue Jahr: Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe Die Bürgergalerie lädt der Verein Provinzkultur am Donnerstag, 15. Januar, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Zella-Mehlis ein.