Es wiegt knapp 14 Tonnen, hat 300 PS unter der Haube und kostet gut 560.000 Euro – das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10) der Freiwilligen Feuerwehr Oberhof ist ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Fahrzeug. Mehr als vier Jahre mussten die Oberhofer Kameraden darauf warten, im Juni war es fertig gebaut, seit August ist es im Einsatz und seit Montag nun auch offiziell eingeweiht. Befreundete Feuerwehren und Rettungsdienste, Vertreter des Landkreises und des Stadtrats sowie Innenminister Georg Maier (SPD) nutzten den Anlass, um das neue Fahrzeug zu bestaunen – das am Tag der Einweihung gleich den ersten Schaden davontrug.