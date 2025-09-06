374 Kilometer mussten sie fahren, um das neue Feuerwehrauto aus dem Raum München zu holen, die fünf Untermaßfelder Mitglieder der aktiven Wehr, die sich dazu bereit erklärt hatten. Bereits den ganzen Mittwoch waren sie in der Herstellerfirma, der Josef Lentner GmbH in Hohenlinden, um sich in den „Neuen“ einweisen zu lassen. Weniger das Fahrzeug selbst war die Herausforderung, denn wer einen gültigen Lkw-Führerschein besitzt, kommt damit schnell klar. Doch die Ausstattung dieses Hilfeleistungslöschfahrzeugs – kurz HLF 10 genannt – ist mit dem bisherigen LF 8/6 nicht zu vergleichen. „Deshalb werden wir unser bisheriges Löschfahrzeug auch nicht sofort außer Betrieb stellen“, erläutert Wehrführer Andreas Grieger, „erst müssen wir alle Kameraden mit der neuen Technik vertraut machen. Ein paar Wochen wollen wir uns für diese Schulungen Zeit lassen, damit es bei möglichen Einsätzen keinerlei Probleme gibt. Danach wird dann unser LF 8/6 versteigert, denn er ist, trotz der 33 Jahre, die er hier seinen Dienst zuverlässig geleistet hat, in einem noch recht guten Zustand.“