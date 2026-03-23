So flapsig wie treffend bemerkt Landrat Sven Gregor gestern Nachmittag gelegentlich der Präsentation des neuen Landkreis-Logos: „Wir wollen zeigen, dass der Landkreis Hildburghausen im 21. Jahrhundert angekommen ist.“ Nun ist das mit Logos und dem sogenannten „Corporate Design“ – dem einheitlichen optischen Erscheinungsbild – so eine Sache. Entweder gibt es gar keins. Oder es ist so gut, dass die Message unterschwellig wirkt, also nicht groß auffällt, aber trotzdem beim Betrachter höchst positiv ankommt. Oder aber es ist ein Logo, das von einer weit von der modernen Welt entfernten Gegend, eingemottet hinter den Bergen, erzählt – wie das nun „alte“ Hildburghäuser Landkreis-Logo.