Seit Dienstag steht der Kran; direkt neben der Sparkasse. Für die nächsten Monate wird dort umfangreich saniert. Mit seiner Ausladung von 40 Metern ist der Kran ein echtes Kraftpaket. Immerhin kann er eine Tonne heben. Zunächst steht der Rückbau des Glasdaches an, das sich bisher über den ehemaligen Innenhof des Sparkassengebäudes zieht. Das Dach war über die Jahre an verschiedenen Stellen undicht geworden. Zudem hat die Verschattung nicht mehr funktioniert. Das haben die Kunden in den letzten Tagen gespürt: Die Halle heizt sich an sonnigen Tagen stark auf.