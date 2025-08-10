Als ein Geschenk an die Bürger der Stadt Zella-Mehlis könnte man das Bürgerservicebüro durchaus bezeichnen, das genau zum 100. Geburtstag des Zella-Mehliser Rathauses seiner Bestimmung übergeben werden soll. Und der wird am 22. August groß gefeiert – genau 100 Jahre nachdem das Bauwerk als gemeinsames Rathaus für Zella und Mehlis am 22. August 1925 geweiht worden ist, gefolgt dem 1919 vollzogenen Zusammenschluss zu Zella-Mehlis.