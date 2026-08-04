Neues Buch: Wilder Roadtrip durch ein Land im Krieg

Die Entführung westlicher Junggesellen als rebellischer Akt wird nun zu einem schrillen Roadtrip durch das kriegsgebeutelte Land. Die eigentliche Hauptdarstellerin aber ist eine einzigartige, jetzt akut vom Krieg bedrohte Schnecke, die die Wissenschaftlerin unter allen Umständen retten will. Dafür nimmt sie auch größte Gefahren in Kauf und die anderen quasi in Geiselhaft.