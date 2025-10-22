Völlig überrascht waren die Veranstalter der Buchvorstellung „Vom Thüringer Wald nach Brasilien“, zu der am Dienstagabend in das Atelier vom Museum Großbreitenbach eingeladen wurde. Die Stuhlkapazität musste um 100 Prozent erweitert werden. Dieter Lange (Schanz) und Hans-Günter Schneider (Günti) machten kein Problem daraus, holten Stühle, rückten sie dichter zusammen, sodass am Ende rund 50 Personen folgen konnten, was Eva Maria Thun vortrug.