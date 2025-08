Neues Buch von Andrea Sawatzki Andrea Sawatzkis Mutter-Tochter-Roman "Biarritz" wühlt auf

Der Roman ist hervorragend komplex gebaut

Auch die damaligen Gewaltfantasien kehren zurück, der Wunsch, die Mutter möge tot sein und gleichzeitig die Scham und das Erschrecken, "das Wissen darüber, dass du böse bist und schlecht".

Sawatzki gelingt es in ihrem düsteren Roman, die komplexe Beziehung zwischen Mutter und Tochter in all ihren Verästelungen, Schattierungen und der Ambiguität darzustellen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sich die beiden Frauen lieben, auch wenn sie sich zwischenzeitlich piesacken, mit Vorwürfen traktieren, ja vielleicht manchmal sogar hassen.

Beim Lesen empfindet man Groll. Denn es wird nur allzu deutlich, dass Mutter und Tochter vor allem Opfer einer Gesellschaft sind, die sie in einer fast ausweglosen Situation, der Pflege des kranken Mannes und Vaters, allein ließ. Beiden wurde viel zu viel abverlangt.

Mit dieser trostlosen Erkenntnis entlässt die Autorin ihre Leser allerdings nicht. Nicht umsonst heißt der Roman "Biarritz". Und so steht der flirrende Badeort am Ende doch noch für einen letzten hoffnungsvollen Aufbruch.