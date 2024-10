Eine ganz besondere Familiengeschichte

Gleichzeitig findet Draesner - die auch am Deutschen Literaturinstitut Leipzig lehrt - unglaubliche Worte für all die Umwälzungen, die sie und ihre Familie innerhalb kurzer Zeit erleben. "Wenn man den Rand eines Glases befeuchtet und dann mit dem Finger um diesen Rand fährt, gibt das Glas einen Ton. Das ist, wie ich mich in den ersten Tagen in Berlin fühlte: der Ton dieses Glases. Ich fühlte mich wie das, was das Wort "zerspringen" meint."

Eine ganz besondere Familiengeschichte ist Draesner mit "zu lieben" gelungen. Und ein wichtiges Buch in einer Zeit, in der immer offener über alternative Formen von Familie oder Muttersein nachgedacht wird.