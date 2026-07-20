München - Aus einem Untreue-Auftrag wird ein Intrigen- und Mordfall: Im Kriminalroman "Sie ist schuldig" (Knaur Verlag) ermittelt Privatdetektiv Dirk von Marun im mondänen böhmischen Kurort Karlsbad - in der Bismarckzeit. Dort soll er Suzanne, die Ehefrau eines wohlhabenden Industriellen, der Untreue überführen. Anonyme Briefe behaupten, die schöne Suzanne sei verantwortlich für den Selbstmord ihres früheren Verlobten. Und dann gerät sie auch noch ins Visier eines Mörders - und Marun wechselt in eine weitere Rolle.