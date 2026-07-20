 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Routinierte Unterhaltung: Krimiroman "Sie ist schuldig"

Neues Buch Routinierte Unterhaltung: Krimiroman "Sie ist schuldig"

Das Autorenduo hinter dem Bestseller «Wanderhure» hat einen weiteren historischen Krimi geschrieben. Privatdetektiv Dirk von Marun ermittelt im Karlsbad der Bismarckzeit.

Neues Buch: Routinierte Unterhaltung: Krimiroman Sie ist schuldig
1
"Sie ist schuldig" stammt vom Erfolgsduo Elmar Wohlrath und Iny Klocke, das unter mehreren Pseudonymen schreibt. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München - Aus einem Untreue-Auftrag wird ein Intrigen- und Mordfall: Im Kriminalroman "Sie ist schuldig" (Knaur Verlag) ermittelt Privatdetektiv Dirk von Marun im mondänen böhmischen Kurort Karlsbad - in der Bismarckzeit. Dort soll er Suzanne, die Ehefrau eines wohlhabenden Industriellen, der Untreue überführen. Anonyme Briefe behaupten, die schöne Suzanne sei verantwortlich für den Selbstmord ihres früheren Verlobten. Und dann gerät sie auch noch ins Visier eines Mörders - und Marun wechselt in eine weitere Rolle. 

Nach der Werbung weiterlesen

"Sie ist schuldig" ist ein weiteres Gemeinschaftswerk des Schriftstellerpaars Iny Klocke und Elmar Wohlrath, das schon einige erfolgreiche Historienromane geschrieben hat - etwa die Bestseller "Die Wanderhure" oder "Die Pilgerin".

Während sie dafür den Künstlernamen Iny Lorentz wählten, erscheint der Kriminalroman unter dem Pseudonym Hellmuth Klöckner. Es ist Band 2 in der Serie um den Privatdetektiv - nach "Verrat in höchsten Kreisen" (2025). Darin ging es um Intrigen und diplomatische Verwicklungen zwischen Berlin und St. Petersburg.

"Sie ist schuldig" ist ein gewohnt routiniert geschriebener, unterhaltsamer Roman des Erfolgsduos. Insbesondere der Charme des Kurbades Karlsbad erweist sich als reizvoller Hintergrund der Handlung.