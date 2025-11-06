Neues Buch: Patti Smith und das Rockstar-Revival

Im Buch erzählt Smith auch, dass sie in einer gläubigen Familie aufwuchs, ihre Mutter und Schwester schlossen sich den Zeugen Jehovas an. Sie selbst sang einst die berühmte Zeile "Jesus died for somebody's sins but not mine" und entdeckt ihre Offenbarungen anderswo.

Künstlerische Qualität, die überdauert

Ihre Liebe für die Musik, die Literatur, die Natur und ihre künstlerischen Gefährten wird im Buch deutlich. Oft bleibt das Geschriebene aber abstrakt, wirklich Persönliches erfährt man kaum. Ein zweites "Just Kids" ist "Bread of Angels" nicht geworden.

Dennoch sind die Memoiren inspirierend - man schaut danach mit einem anderen, offenen Blick auf sein Umfeld. Und ist eingeladen, Smiths künstlerisches Werk wiederzuentdecken.

Ihr Kultalbum "Horses" von 1975, den erfolgreichen Nachgänger "Easter" mit dem von Bruce Springsteen geschriebenen Hit "Because the Night". Und das unübertroffene Memoir "Just Kids" über ihre Liebe zu dem Fotografen Robert Mapplethorpe und die gemeinsame Zeit in den 70er Jahren in New York.

Ein Grund dafür, warum sich auch junge Fans für Patti Smith und ihre musikalischen Weggefährten begeistern, dürfte genau hier liegen. In einem künstlerischen Werk, das bis heute beeindruckend ist. Und sich gut als Zitat auf Instagram oder Tiktok macht.