Neues Buch: Memoiren der Ärztin und Frauenrechtlerin Rahel Straus

Rahel Straus' Memoiren sind nämlich heute noch lesenswert, erzählen sie doch wie wenige andere Werke lebendig und anschaulich vom jüdischen Alltag in Deutschland vor der Zerstörung durch die Nationalsozialisten. Darüber hinaus sind die Erinnerungen auch ein Stück Emanzipationsgeschichte, denn sie schildern den mutigen Weg eines Mädchens, das sich aller Widerstände zum Trotz eine Gymnasialausbildung und ein Universitätsstudium erkämpfte und später als eine der ersten Frauen in Deutschland eine eigene Arztpraxis führte.