Neues Buch: Kermani erzählt vom Bröckeln der Demokratie im Sommer 2024

Literatur und Verantwortung

Die dritte Begegnung berührt ein anderes hochpolitisches Thema, die MeToo-Debatte. Hat sich der Schriftsteller schuldig gemacht, indem er die Vergewaltigung einer jungen Frau einst als Romanstoff benutzte? Selbst wenn er die Tatsachen verfremdete? Hätte er sie um Erlaubnis fragen müssen? Die Frau befindet sich inzwischen in der Psychiatrie und hält ihm vor, sie durch den Roman noch einmal vergewaltigt zu haben. Er ist empört, sieht sich zu Unrecht verleumdet, hinterfragt aber doch auch seine Rolle als Schriftsteller.