Neues Buch: Irmgard Keun - Biografie einer Wiederentdeckten

Er versucht dabei auch manche Lücken und Merkwürdigkeiten im Lebenslauf einer Frau zu rekonstruieren, die es mit der Wahrheit nicht immer so genau nahm. Rätselhaft sind vor allem die Jahre, als Keun noch während der NS-Herrschaft trotz Publikationsverbots aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrte und undercover im Bombenkrieg überlebte.