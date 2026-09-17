Neues Buch "Goethe hatte kein TikTok" - KI-Buch von Söder-Tochter

KI "unfassbar komplex und folgenreich"

Einen Vortrag des KI-Pioniers Yann LeCun beim Weltwirtschaftsforum in Davos nennt sie ihren "Aufwachmoment". "Ich weiß noch, wie elektrisiert ich in diesem Moment war. Vorher hatte ich KI gesehen wie andere Innovationen auch: interessant, bedeutend, aber trotzdem weit weg. Wie Weltraumtechnologie oder irgendein Zukunftsthema, über das man einen Vortrag hört und danach normal weiterlebt", schreibt sie. "Aber wenn man wirklich eintaucht, merkt man erst, wie unfassbar komplex und folgenreich das alles ist." Sie sieht eine "Stunde Null".