Wer damals jung war, wird sich hier wiederfinden in einer scheinbar wohligen Welt, in der es noch keine Smartphones und sozialen Medien mit Shitstorms gab, in der noch harmlose Netzwerke wie SchülerVZ existierten und man sich SMS schrieb. Manche werden in der Musik und Mode der Zeit schwelgen und alle anderen sich zumindest an ein ähnliches jugendliches Gefühlschaos erinnern.