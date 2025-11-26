Neues Buch Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück

Die verzweifelte Suche nach vollen Flaschen

Dann lernt er Donnice kennen, mit der er 1989 den Sohn Cass bekommt und 1991 in die USA zieht. Für ihre Liebe findet er eindrückliche Worte, ist sie doch auch geprägt von Verzweiflung und Angst. Denn seine Partnerin kämpft mit einem Alkoholproblem. "Wenn ich nach Hause komme, ist Donnice meist betrunken und schläft", hält er fest. Sie trennen sich, er hofft auf Rückkehr, sie versöhnen sich, doch dann kehrt die Sucht zurück.

"Wie ich es hasse, nach vollen Flaschen zu suchen, und egal, wie viele ich finde, ich weiß immer, dass ich nicht alle gefunden habe, dass es versteckte Vorräte gibt", notiert er. Und er hat Schuldgefühle, hatte er doch eine Affäre, die er ihr gestanden hat. Er verliert Geld durch schlechte Investitionen, spielt Online-Poker, "Runde für Runde", und gerät immer tiefer in die Depression. Letztlich ist es sein Sohn Wayne, der ihn rettet und nach Deutschland in eine Klinik bringt, wo Carpendale wieder zu sich findet.

"Ich hasse King Alcohol"

Und dann endlich ein Lichtblick: Donnice wird trocken. Doch die Gefahr ist immer präsent. "Wir leben in einer Gesellschaft, die das Kiffen verteufelt, aber den Alkohol verharmlost", beklagt Carpendale. "In jedem noch so kleinen Supermarkt stehen die Regale voller Flaschen, die schreien: Kauf mich, kauf mich, kauf mich! Ich hasse es. Ich hasse King Alcohol."

Eine tiefe, stille Liebe

2018 heiraten Howard und Donnice. "Es ist eine tiefe, stille Liebe, die uns verbindet. Wir sind Mann und Frau, und wir sind Seelenverwandte", gesteht er. Das Leben sei so leicht und harmonisch und sie lachten über Alltägliches. "Sie ist der Mensch meines Lebens."