Neues Buch "Die Assistentin" von Caroline Wahl - intensiv und packend

Letztlich wird Musik zur Rettung. Sie bastelt an einem Album, spielt Keyboard, textet, singt. "Die Musik gab Charlottes sinnlosem Leben einen Sinn."

Pulsierende Sprache und berührende Dialoge

Die Sprache in "Die Assistentin" ist frisch, pointiert, authentisch, bildreich, kreativ. Manche Wortwechsel mit dem Ekelchef schnüren dem Leser fast die Kehle zu. Dialoge zwischen Charlotte und ihrer neuen Liebe Bo berühren hingegen.

Es gibt einige Passagen mit einer Art lautem Nachdenken: "Warum eigentlich weiter erzählen?" Schon nach einem Drittel ihres Buches überlegt die Autorin, wie ihre Story wohl ankommt. Das wirkt mal spannungssteigernd, mal wie eine unwillkommene Unterbrechung.

Der Kern der Geschichte?

Die Autorin schreibt in ihrem Roman: In der womöglich "gar nicht so einzigartigen Geschichte" gehe es um "die Befreiung aus dem Elternhaus und das Finden des Weges in ein selbstbestimmtes Leben." Und sie lässt durchblicken: Wäre die Romanfigur älter und in einer höheren Position, würde das Ganze sicher einen anderen Verlauf nehmen.

Doch so braucht es ziemlich lange, bis die Abwärtsspirale gestoppt ist. Der letzte Satz des Buches sei verraten: "Ihr geht's gut."