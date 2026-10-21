Eigentlich sollte es ein gemeinsames Buch werden. Der international bekannte Fotograf Thomas Billhardt wollte seine Anfang der 1970/71 entstandenen Aufnahmen aus Chile neu veröffentlichen. Gemeinsam mit der Meininger Journalistin und langjährigen Kulturredakteurin von Meininger Tageblatt Carola Scherzer entwickelte er erste Ideen für das Projekt. Nach Billhardts Tod schien das Vorhaben jedoch gescheitert. Warum sie trotzdem nach Chile reiste, welche Hindernisse sie überwinden musste und was sie in dem südamerikanischen Land entdeckte, erzählt Carola Scherzer im Gespräch.