“Ich habe schon Peter Angerer im Fernsehen laufen sehen. Damals war Biathlon bei Weitem nicht so cool wie heute“, sagt Spiegel-Bestsellerautor Taufig Khalil während der Vorstellung seines neuen Buches „Bock auf Biathlon“ im Haus des Gastes in Oberhof. Dazu muss man wissen, dass Angerer bei den Olympischen Winterspielen 1984 im Einzelrennen Gold über 20 Kilometer gewann. Lange ist das her. Einiges hat sich seitdem trotzdem nicht geändert, meint der Autor. Das Schnelle, die vielen Wechsel, die Spannung: „Du gehst als Zwölfter an den Schießstand und bist trotzdem kurz danach Olympiasieger“, nennt er ein Beispiel, wie es jederzeit passieren kann.