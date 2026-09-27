Im ländlichen Raum des Landkreises Hildburghausen ist das Interesse an innovativen Bewegungsangeboten riesig. Das haben die Mitglieder des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra gerade in den vergangenen drei Jahren erlebt. Denn nachdem sie damals eine mobile Kletterwand angeschafft hatten, tingelten sie – vor allem an den Wochenenden – munter durch die Lande.