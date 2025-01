In München beispielsweise wurde die überwiegende Zahl der Grundsteuerbescheide nach Angaben der Stadt am Donnerstag verschickt - rund eine halbe Million. Andernorts, etwa in Nürnberg, Erlangen oder Ingolstadt, soll dies ebenfalls jetzt oder in Kürze passieren. Manche Kommunen haben die Bescheide schon länger versandt, Regensburg beispielsweise im November.