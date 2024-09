Ein Projekt jagt das nächste

Für Künstler Andy Heun gibt es aktuell viel zu tun, hat er doch gerade erst mit dem Mehrgenerationenhaus in Heldburg und mit Danny Brohms Agentur Moon-Circus auf dem Bismarckturm in Hildburghausen Ausstellungen organisiert und dafür auch selbst gemalt. Nächster Aufschlag des Künstlernetzwerkes: Eine Vernissage zum Landkreiskalender 2025 am 18. Oktober 2024 in Hildburghausen in der Villa 11.