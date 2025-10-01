Von außen scheint sich nichts geändert zu haben, steht das dreigeschossige Gebäude in der Kurve an der Hauptstraße durch Stützerbach noch so da wie eh und je. Ein Auto parkt vor der ehemaligen Pension „Eintracht“, die Sonne strahlt mit der gelben Fassade an diesem Tag um die Wette. Und auch Susanne Vitale begrüßt ihre Gäste mit einem Strahlen. Sie ist die neue Eigentümerin der Pension und hat diese vor einigen Tagen wieder eröffnet – unter dem Namen „Bed & Breakfast Concordia“, wobei Concordia der lateinische Begriff für Eintracht ist. Eine Verbindung zur Vergangenheit des Hauses also.